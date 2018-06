Karine Gallo*

Nesta edição estou de volta com o 3º artigo da série de 4 no qual relato o que eu aprendi quando sofri um acidente e tive queimadura de segundo grau nas duas pernas.

Tive dias muito difíceis, e nestes dias, outro aprendizado que tive foi que em um momento de dor, aparecem pessoas maravilhosas em nossas vidas.

Neste tempo em que não estive bem, acabei precisando da ajuda de muitas pessoas para fazer coisas básicas na minha vida.

Durante mais de 3 semanas seguidas fiz curativos no Pronto Atendimento, todo santo dia. Em alguns dias estava animada, em outros chorando, em muitos sofrendo bastante, e, ainda, alguns outros dias conversando bastante, enfim, passei por muitos e variados momentos.

Independentemente de qualquer humor que eu me encontrasse, sempre tive pessoas maravilhosas que me atenderam no P.A. Eu costumava brincar que eu conhecia tantas pessoas e não conhecia ninguém da área da saúde. Pois é, depois do que me aconteceu conheci todos os plantões do Pronto Atendimento do meu convênio na cidade de Amparo/SP.

Uma das coisas que eu aprendi foi que não importa o que aconteça, ou o quão difícil seja o momento que estamos passando: sempre aparecerão pessoas maravilhosas para ajudar, com muito amor e carinho.

Existem seres humanos incríveis que estão por aí, guardados sob sete chaves, e que num momento de aflição aparecem! Por isso, devemos valorizá-los e agradecê-los!

E este é o meu artigo de agradecimento a todas as pessoas que de certa forma me ajudaram nos meus momentos de dificuldade que tive e que cuidaram tão bem de mim em Amparo! Que Deus abençoe a todos vocês!

Agora quero saber sobre você: já teve anjos como eu tive, que te ajudaram em um momento difícil? Conte para mim através de uma mensagem em meu site, vou adorar saber e conhecer um pouco mais sobre você.

Eu sou a Master Coach Karine Gallo, e eu ajudo pessoas a conquistarem melhores resultados em suas vidas, através da Metodologia Coaching.

Até meu próximo artigo e até mais!

Karine Gallo* é Master Coach (SLAC/IAC/EMCC/PCA/AC), Especialista na Análise do Comportamento Humano/Competências e em Inteligência Emocial (ATools Brasil). Também é MBA Executivo em Marketing (FGV) e Comunicadora Social (UNESP).